Un giorno da leoni Sold out in spiaggia Invasione dei turisti del mordi e fuggi

"Ferragosto cornetti e briosce, fra puppore e cosce la ciccia che c’è". Puntuale, come cantava Egisto Malfatti nella sua ‘Mi riordo’ si è ripetuta la tradizione più classica dell’estate viareggina. E’ stato ancora una volta un Ferragosto da tutto esaurito sulle spiagge di Viareggio e della Versilia. Una fiumana di gente distribuita su tutto il litorale da Torre del Lago a Forte dei Marmi, passando per Viareggio, Lido e Marina di Pietrasanta.

Complice il tempo bello, ovviamente, ma tanti hanno preso d’assalto la riviera anche semplicemente facendo la classica giornata da mordi e fuggi. Arrivo in mattinata col treno o con l’auto, spiaggia, una sosta al ristorante per una mangiata di pesce (per chi non si era portato i panini da casa) e poi ancora mare approfittando delle tante feste organizzate negli stabilimenti balneari. Feste a base di cocomero, come vuole la tradizione, spesso a tema hawaiano. Con i dj ad animare il pomeriggio o alla sera. Sulla terrazza della Repubblica, sui bagni della Passeggiata e in Darsena sono state numerose le feste di Ferragosto. Al bagno Flora è stato replicato con successo il consueto happening in spiaggia di mezza estate con tanti ragazzi che hanno partecipato all’evento. Per una volta l’area del beach soccer è stata occupata dalla musica e dai balli. Una sorta di carnevale estivo per trascorrere la giornata di Ferragosto in modo diverso.

In diminuzione un po’ ovunque il fenomeno dei gavettoni che negli anni passati aveva creato più di un problema e tenuto lontano dalla spiaggia tanti turisti. Purtroppo però, in questo clima di festa collettiva, si è registrato qualche eccesso: con scherzi degenerati in liti anche accese tra giovanissimi, e non solo, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, per tutta la giornata, hanno pattugliato la costa. Da Torre del Lago fino a Forte dei Marmi.