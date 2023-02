Un francobollo celebrativo delle Poste Il precedente in occasione del Centenario

Verrà presentato oggi a Roma, nella prestigiosa sede del Salone degli arazzi nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il francobollo dedicato al Carnevale di Viareggio e che fa parte dell’emissione filatelica sui Carnevali più antichi d’Italia. Per Viareggio si tratta del terzo francobollo celebrativo. Il primo risale al 1973, anno del centenario. Il secondo nel 2016 con la riproduzione del manifesto del 1931 di Uberto Bonetti con Burlamacco e Ondina. Venne giudicato dalla rivista mensile “Filatelia” come il più bello dell’anno. E anche questo è un altro motivo di orgoglio per Viareggio e il suo Carnevale.