Un Festival ricco ’Il Cigno’ a teatro Condò al ’Caffè’

La danza torna protagonista al 44° Festival La Versiliana: in scena 21.30 sul palco del Teatro Grande il Balletto del Sud con "Il Cigno", antologia del coreografo russo Michel Fokine, negli 80 anni dalla scomparsa. Dopo il successo dello spettacolo su Maria Callas il Balletto del Sud torna in scena invitato dal consulente artistico del Festival Massimo Martini. Compagnia tra le più significative del panorama indipendente italiano, il Balletto del Sud portai uno spettacolo di ricostruzione e ricerca dedicato al coreografo russo Michel Fokine creato nel 2022 per gli 80 anni dalla morte a New York nel 1942. Erede della grande tradizione ballettistica classica russa, Fokine, apportò cambiamenti alle regole della coreografia da essere considerato il primo coreografo della modernità che si svilupperà dagli anni 30 del’900.

Al Caffè della Versiliana alle 18.30 si parla di calcio con Paolo Condò. "Serie A revolution e la campagna d’Arabia" è il titolo dell’incontro con il giornalista e opinionista sportivo Paolo Condò, firma de ‘La Gazzetta dello Sport’ e di ‘Repubblica’ e dal 2015 opinionista televisivo per ‘Sky Sport’. Lo intervista Fabio Bianchi de ‘La Gazzetta dello Sport’. Nel talk show si parla della stagione calcistica alle porte, delle dimissioni del ct della Nazionale Roberto Mancini, di calciomercato e dell’Arabia Saudita che sta comprando il calcio europeo.

Indossare il mitico caschetto rosso, calarsi dalla pertica delle emergenze, afferrare la lancia per spegnere le fiamme: alla Versiliana dei Piccoli, Spazio Bambini, torna “Pompieropoli”, dalle 16 alle 20.30. Il percorso a ostacoli a misura di bambino, che sintetizza in modo semplice e divertente l’attività dei pompieri, eroi amatissimi dai più piccini e non solo.