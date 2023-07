Un Festival di solidarietà Don Dante del Cuamm ospite al Gran Teatro

Il programma del Festival Pucciniano di quest’anno va a braccetto con la solidarietà. Stasera, prima della Turandot, sul palco del Gran Teatro di Torre del Lago salirà don Dante, direttore del "Cuamm - Medici con l’Africa", invitato per presentare l’organizzaazione e il suo operato nel continente. Un intervento breve ma denso di significato, per dare al pubblico un messaggio forte su dove e come operi il Cuamm. La fondazione Festival Pucciniano ha concesso questa possibilità dedicando la prima della Turandot alla cooperazione sanitaria.

E sempre a proposito di sanità (e solidarietà), il programma dell’estate puccianana sarà arricchito dalla costante presenza dell’Avis, frutto della partnership stretta insieme alla Fondazione del festival per promuovere la cultura della donazione del sangue. Non a caso, l’hashtag che caratterizza la collaborazione è #rossearmonie. Durante il Festival, verranno diffusi filmati informativi e promozionali sulla donazione forniti da Avis che, contestualmente, attraverso i propri canali informativi, condividerà il programma dell’evento. Ma non solo: la partecipazione all’evento rappresenta per l’associazione anche un’ottima occasione per diffondere gli strumenti della nuova campagna di comunicazione presentata nelle scorse settimane.

"Questa collaborazione per noi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio – commenta il presidente nazionale di Avis Giampietro Briola –; siamo onorati di poter affiancare il nostro nome a un evento così importante. Si tratta di un’occasione preziosa per testimoniare l’impegno quotidiano di tutti i donatori".