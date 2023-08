Un Ferragosto da tutto esaurito "Ma l’estate la salvano gli stranieri"

Ferragosto si avvicina, così come il solito boom di turisti che scelgono la Versilia come meta estiva dove trascorrere l’ultimo mese di ferie. A commentare la situazione è Paolo Corchia (nella foto in alto), vicepresidente nazionale di FederAlberghi e presidente degli albergatori di Forte dei Marmi, località cult del turismo italiano ormai da decenni.

Come stanno andando le prenotazioni per il periodo di Ferragosto?

"Nonostante sia una situazione molto buona e gli alberghi registrino tutto sold out, si percepisce che gli italiani stanno patendo la crisi dei mutui e dell’inflazione che da quasi un anno si sta abbattendo sul mercato internazionale".

Un contesto di questo tipo era in linea con le aspettative oppure, come albergatori, avevate in mente altro?

"In realtà, date le condizioni metereologiche di maggio e giugno, dove le piogge e la bassa temperatura non hanno permesso ai turisti di godersi fin da subito la stagione estiva, abbiamo registrato un calo di prenotazione e una diminuzione di giorni di permanenza. Luglio è stato invece più o meno come quello del 2022.

Cosa vi aspettate invece per agosto e settembre?

"Agosto per adesso non prospera come al solito, resta solamente da sperare di riprenderci verso settembre quando l’alta stagione sarà finita e i prezzi inizieranno a diventare più accessibili. Non penso comunque che riusciremo a tornare ai livelli pre Covid, e questo fa riflettere su quanto la pandemia ancora influenzi l’intero settore terziario e soprattutto la vita delle persone".

Per quanto riguarda il tasso di stranieri, in quanti hanno scelto l’Italia quest’estate?

"Come ogni anno, la zona di Forte dei Marmi ospita molti stranieri provenienti soprattutto da Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi, oltre che ai soliti americani e russi che da anni scelgono il nostro territorio per le loro vacanze. Diciamo che sono stati un po’ l’ancora di salvezza degli albergatori e dei ristoratori".

M.L.