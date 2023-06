Un dono discreto E l’inchino dei volontari

È arrivato senza nessun preavviso, in una mattina di inizio giugno. Timidamente, con rara gentilezza, ha chiesto dove potesse trovare la segreteria della Croce Verde. Tra le mani una busta. Dentro la busta un contributo per sostenere gli altri, attraverso l’opera dei volontari.

"Devo fare una donazione" ha detto alla prima persona che ha incontrato. Parole pronunciate con emozione ed orgoglioso rispetto. Accompagnato in segreteria, l’anziano, ha consegnato un’importante somma, proprio nel mentre stava arrivando Carla Vivoli, presidente dell’Associazione che, colpita e commossa dal gesto (a certe esperienze, per fortuna, non ci si abitua mai), lo ha ringraziato calorosamente a nome di tutta la città, destinataria del contributo. Un contributo frutto dell’attività di un gruppo di persone, accomunate dalla passione della musica e, soprattutto, dall’amore verso Viareggio e la sua storia.

"È stato un bell’incontro ed emotivamente profondo" raccontano i volontari della Croce Verde. A al termine del quale il protagonista del gesto è stato riaccompagnato a casa a bordo di uno dei mezzi in dotazione all’Associazione, accompagnato dagli sguardi ammirati e riconoscenti dei volontari che lo hanno visto passare.