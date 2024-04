Un dolce sorriso con l’"Uovo Sospeso". La solidiarietà si rinnova grazie all’Ant

Fondazione ANT Delegazione Massa Carrara Lucca La Spezia rinnova il Progetto dell’Uovo Sospeso per il quarto anno consecutivo: sono sette le associazioni che hanno beneficiato dell’iniziativa, supportate dalle aziende locali nella provincia di Lucca.

Grazie all’iniziativa, ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, la triangolazione tra ANT, donatori e realtà del territorio ha reso possibile regalare un sorriso a tanti, in un gesto di vera solidarietà. Le uova ANT hanno raggiunto le associazioni benefiche: Comunità a dimensione familiare E. de Sortis, Casa Famiglia Via della Gronda, Arca Casa Don Beppe Socci, Istituto Sacro Cuore di Gesù, il Centro Antiviolenza L’una per l’altra, l’Albero di Ohana ONLUS e il Centro Infanzia Adolescenza Famiglia Cecco Rivolta. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sensibilità e generosità di aziende locali quali Farmaè, partner ormai consolidato di Fondazione ANT, e di un nuovo alleato, Eurocolor srl, che si è unito recentemente all’iniziativa. La cultura del dono delle aziende che hanno collaborato con Fondazione ANT ha permesso di raggiungere 122 persone appartenenti alle fasce più fragili della popolazione.