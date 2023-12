Un Dae in memoria di Vannucci

In quel centro studi sul Lungocanale Est, che porta il suo nome, il professor Augusto Vannucci ha messo la sua competenza e dedicato tutto il suo cuore. Accompagnando gli studenti verso traguardi importanti, sostenendoli durante gli esami e proiettandoli nel futuro. Un impegno vissuto ogni giorno, per oltre dieci anni, da quando il polo è stato fondato, con la stessa passione. Fino a quando, lo scorso aprile, un malore lo ha portato via a soli 54 anni.

E proprio in memoria di Augusto Vannucci, domani alle 12, con una piccola cerimonia sarà inaugurato un defibrillatore, donato alla comunità. Sarà installato proprio a fianco del polo scolastico Augusto Vannucci – che prosegue la sua attività – alla presenza dei familiari, dei tanti studenti e della Croce Verde di Viareggio. Un altro tassello per rendere sempre più cardioprotetta la città, e cercare di invertire il corso del destino.

"Augusto – lo ricorda oggi chi l’ha conosciuto – ha fortemente desiderato questa scuola per portare ed accompagnare i ragazzi a concludere il loro percorso di studi. Innamorato principalmente dell’universo della matematica, era dotato di una particolare capacità di stringere i rapporti umani con i ragazzi e le ragazze. Giovani che gli hanno sempre dimostrato stima, riconoscenza e affetto. E che ancora oggi continuano a farlo..."