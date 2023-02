Un circuito plastic free grazie a Gaia

Prove di una manifestazione ecosostenibile al Carnevale di Viareggio grazie anche alle iniziative plastic free di Gaia. Lungo il circuito è possibile trovare tre fontanelli, installati da GAIA S.p.A. per prelevare acqua fresca, riempire la propria borraccia e contribuire alla vocazione “plastic free” dell’evento. Le Fontane dai nomi tipici carnevaleschi, Burlamacco, Ondina e Coriandolo, sono posizionate in piazza Mazzini e lungo il corso del carnevale. "Ovviamente – dice Simone Tartarini del cda di gaia – sono attive per tutto l’anno, non solo per il periodo del carnevale. Insieme ai fontanelli abbiamo consegnato alla Fondazione Carnevale shopper in tela e borracce per cercare di limitare la plastica monouso". "Siamo accanto alla Fondazione Carmevale – dice il presidente Vincenzo Colle – per sensibilizzare tutti i partecipanti al tema della riduzione dei rifiuti e del risparmio idrico".