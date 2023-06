Un ciclo di incontri con il sindaco Pierucci lancia "È tempo di rivedersi"

Si chiama “È tempo di rivedersi” il nuovo tour di incontri pubblici con la comunità promossi dal sindaco Marcello Pierucci e dall’intera smministrazione. Il primo cittadino tornerà a confrontarsi con la cittadinanza, nel solco del continuo dialogo e della condivisione dei passi amministrativi compiuti e da compiere. "IIn campagna elettorale, con uno sforzo importante ma con l’imprescindibile volontà di coinvolgere e dialogare, battemmo tutto il territorio: paese per paese, borgo per borgo, quartiere per quartiere, con l’organizzazione di oltre 50 incontri nel giro di poche settimane per raccogliere stimoli e proposte e raccontare la nostra idea di città – spiega Pierucci –; ora, dopo un anno, ripartiamo".

Il sindaco, in questi incontri sul territorio, si avvarrà della presenza, a rotazione, di assessori e funzionari preposti all’illustrazione di progetti specifici o di piani risolutivi di eventuali criticità. È tempo di rivedersi non presuppone che, in questi mesi, mi sia fatto vedere poco sul territorio. Anzi, spesso vengo addirittura ‘rimproverato’ di essere dappertutto. Ma io è così che voglio vivere la mia carica: come una presenza attiva e un punto di riferimento per l’intera città, con cui ho intenzione di continuare a vivere, nel limite del possibile, i momenti del quotidiano – prosegue Pierucci –; con “rivedersi” s’intende tornare a vedersi a quattr’occhi, mettendosi intorno ad un tavolo e ragionando e confrontandoci seriamente con tutte le anime della città. Con questa modalità, saremo in grado di tracciare insieme un percorso condiviso che porti al Comune del futuro". Il primo incontro sarà con gli abitanti del quartiere Secco a Lido di Camaiore. L’appuntamento è per martedì 27 giugno alle 21 nella sala congressi della Misericordia di Lido.