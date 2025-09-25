Un candidato sotto l’albero. L’obiettivo in vista del voto

Nei partiti tradizionali come nel cosiddetto civismo, l’obiettivo è arrivare alle festività natalizie con un candidato sindaco, o una candidata sindaca, da infiocchettare sotto l’albero dei viareggini. E così tra consultazioni ufficiali, riunioni segrete, caffé informali in Passeggiata (per farsi notare, ma anche confondere le acque), sono ormai in corso le grandi manovre per costruire alleanze e, sì, anche "definire i programmi" (come tengono a sottolineare in premessa tutti gli attori in scena), in vista di Viareggio 2026. Il quadro comincerà a delinearsi dopo le elezioni regionali, ma proviamo ad allungare il passo.

Partiamo dell’area di “Casa Viareggio“, e dal “prescelto“ a raccogliere l’appoggio del sindaco Del Ghingaro e la sua dote decennale. Le frizioni in giunta, esplose con la candidatura regionale del capogruppo di maggioranza David Zappelli a sostegno del governatore uscente Giani, potrebbero aver fatto perdere quota al volo dell’assessore all’urbanistica Federico Pierucci (vicino a Zappelli), che aveva incontrato anche il sostegno di una fetta “progressista“ all’interno della maggioranza. Ma anche al di fuori, con ambasciatori impegnati anche nel tentativo di ricucire gli strappi (che ogni giorno si fanno più profondi) con l’area Dem. Tra i “delghingariani“ crescerebbero dunque, così si mormora, le quotazioni del senologo e consigliere Duilio Francesconi, campione di preferenze all’ultimo turno elettorale, che potrebbe garantire continuità al percorso amministrativo pur offrendo un nuovo impulso; e del presidente del Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo, reduce da una stagione lirica di successo al Gran Teatro ma anche dalle polemiche sollevate intorno al ponticello sul Massaciuccoli.

C’è anche una parte del centrodestra – dove al momento solo Forza Italia si è espressa, lanciando con grande anticipo la corsa di Ciro Costagliola – che guarderebbe con interesse agli esponenti del civismo per allargare il campo e l’elettorato. E in particolare all’assessore al turismo Alessandro Meciani, che già cinque anni fa (spinto dai forzisti) finì nel toto-candidati, salvo poi varcare le porte di “Casa Viareggio“. Nel vortice della “vannaccizzazione“ la Lega, che, dopo le dimissioni dell’intera segreteria in contestazione con gli ordini del “generale“, attende la nomina di un commissario destinato a governare il partito viareggino nel delicato iter pre-amministrative. Ma in caso di un accordo del centrodestra coi “delghingariani“ (a cui l’Europarlamentare Vannacci non ha mai guardato con diffidenza), è quasi scontato che un parte dell’ex gruppo dirigente del Carroccio possa staccarsi per costituire un’alternativa più o meno civica. E dunque una lista a trazione “baldiniana“, ovvero guidata dal consigliere regionale Massimiliano Baldini.

Intanto, per la ricerca condivisa di un candidato, o di una candidata, il Partito Democratico ha aperto le consultazioni coi propri iscritti, pur con quale borbottio che monta nelle altre forze del Cantiere progressista, col capogruppo Dario Rossi che, solo questa settimana, dovrà spuntare una cinquantina di incontri in agenda. Per il momento tra i democratici si fanno largo le donne: Federica Maineri, già vicesindaca della giunta Del Ghingaro fino alla brusca rottura, e la presidente della Croce Verde Carla Vivoli, punto di riferimento dell’associazionismo. L’input del Pd comunque dovrà passare da un confronto con gli alleati del campo largo, "Anche attraverso le primarie, se sarà necessario" mettono in chiaro. Corteggiatissima infine la presidente del Carnevale dei record Marialiana Marcucci; che da tempo incassa attestati di stima tripartisan ma che pare non essere interessata a scendere in campo. Almeno non in prima linea. E infine c’è tutto un mondo che si sta muovendo fuori dagli schemi, ma che dopo il voto di ottobre potrebbe presentarsi ribaltando ogni previsione e rimescolando le carte delle alleanze. La sorpresa, dunque, potrebbe arrivare anche ben prima di Natale.