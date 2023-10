Un brivido... dal cuore. Il giardino horror per sostenere i medici che curano il figlio

Bambole assassine, lapidi, scheletri e suore horror per toccare le corde del cuore. Fino al 5 novembre in via Mazzini 107 resterà allestito il ’giardino infestato’ che è ormai diventato una tradizione di Halloween. Da anni infatti papà Emanuele e suo figlio Matteo di 16 anni fanno della loro casa un punto d’attrazione per ammirare gli scenografici allestimenti difficili da trovare altrove, frutto di una continua ricerca su portali specializzati americani. Lo spazio resta aperto tutto il giorno e la sera rappresenta un’immagine unica per i giochi di luce e le proiezioni a effetto, tanto da aver scatenato un vero e proprio moltiplicarsi di selfie e video diventati virali.

Quest’anno l’impegno di Pallott senior e junior ha un sapore pieno d’amore e solidarietà: all’interno del giardino c’è infatti una cassetta per lasciare donazioni da destinare al progetto ’Brivido del cuore’, stavolta dedicato all’Oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa, una realtà che papà e figlio hanno purtroppo scoperto a giugno, con una diagnosi difficile da accettare e che da mesi costringe Matteo a lunghe terapie.

E dai primi giorni dell’apertura dei cancelli in tantissimi hanno sostenuto la causa con donazioni generose e anonime che aiuteranno i sanitari garantendo loro attrezzature e strumentazioni per seguire al meglio i giovani costretti alla quotidianità della corsia. "Avevo deciso di rinunciare ad allestire il giardino di Halloween – racconta Emanuele Pallotti – ma è stato proprio mio figlio a insistere e anche questa iniziativa sarà utile a rendergli più lievi le giornate, al momento divise tra casa e ospedale. E’ lui il vero uomo di casa che riesce a dare forza a me e con grande pazienza ogni mattina alle 8 andiamo al Santa Chiara dove Matteo resta fino al pomeriggio o per l’intera giornata, per poi tornare a dormire a casa. Con impegno continua anche a studiare per geometra grazie alla collaborazione dei suoi insegnanti. Purtroppo in questi giorni a causa del maltempo abbiamo tolto dall’allestimento i mostri meccanici per non rovinarli ma siamo già pronti a rimontarli". Chi non potesse recarsi a visitare il giardino infestato di Vittoria Apuana ma volesse sostenere la causa, può effettuare un bonifico all’Iban: IT72Z0760102800000075106575, causale: Uoc oncoematologia pediatrica Brivido del cuore.

Francesca Navari