Un blitz per la marginetta "Sbagliato rimuoverla"

Un messaggio di sdegno contro la demolizione della storica marginetta e in generale contro la politica. Con il metodo di sempre: un blitz mentre la gente dorme e l’affissione di un’opera che desta attenzione a prima vista. L’ennesimo blitz, a dire il vero, quello compiuto dall’artista pietrasantino Stefano Pierotti ieri mattina verso le 6.30 alla rotatoria tra l’Aurelia e via Santini. Nel punto dove c’era la marginetta ha installato un pannello di metallo con un crocifisso in resina e la scritta "Si è Perso anche Dio", con la P e la D che rimandano al logo del Partito democratico. Il doppio senso è intuibile: la perdita della marginetta viene accostata alla sconfitta elettorale di una parte politica a cui Pierotti, che oggi si dichiara libero e anarchico, aveva sempre aderito.

Immediato l’intervento del Comune, che ha rimosso l’installazione, e della polizia del commissariato di Forte dei Marmi per gli eventuali provvedimenti del caso. "Non si può sempre chiedere a un artista – scrive Pierotti – quali siano i motivi delle proprie installazioni, performance o ‘lavori’. Sta di fatto che mi esprimo secondo un sentire e devo rispondere ad un’urgenza.

Il mio nuovo blitz esprime un malcontento per l’operato indiscriminato che questa amministrazione ha compiuto sul territorio, dalle piazze all’abbattimento di alberi fino alle rotonde inutili. Non c’è nessun riferimento alla scultura posizionata al centro della rotonda. Un malcontento anche verso verso un’opposizione, che sarebbe spettata soprattutto al Pd, che non ha avuto la forza e la capacità di contrastare questa deriva assolutista". Pierotti, come detto non nuovo a questi interventi – basti pensare alla lunga querelle per l’opera installata a Lucca di cui contestò la location – si dice infatti dispiaciuto per la demolizione della marginetta posizionata all’ingresso del ponte della Madonnina. "Sono tornato sul luogo del ’delitto’ due ore più tardi – prosegue – e mi sono accorto con mio rammarico che era stata rimossa. Non era uno striscione, ma una libera interpretazione artistica, un messaggio che evidentemente ha dato fastidio a molti. L’arte deve essere libera di esprimersi e non va imbavagliata. Come non si possono imbavagliare le persone. Sennò non è più democrazia, ma dittatura. Se a rimuoverla sono stati quelli del Comune trovo che sia molto grave".

Daniele Masseglia