Un (bel) calcio alla Sla. Successo per il torneo in memoria di Rossella

TORRE DEL LAGO

In una domenica dai tratti estivi si è svolta allo stadio Ferracci di Torre del Lago Puccini la prima edizione del torneo #uncalcioallasla, dedicato alla memoria di Rossella Poletti e finalizzato alla sensibilizzazione verso questa malattia e alla raccolta fondi per l’Associazione Team Deri, che ha come mission la realizzazione dei sogni dei malati di SLA, esperienze normali per chiunque ma, per l’appunto, sogni per chi viene colpito da questa malattia. Sul campo quattro squadre si sono affrontate fin dal mattino per aggiudicarsi la vittoria finale: la rappresentativa Amici di Mamma, il Sigiocasempresigiocatutti, la Futsal entertainment e i Tiger-Discobolo, con questi ultimi che alla fine hanno prevalso. A legittimare con forza l’evento sono stati il Comune di Viareggio, presente con l’assessore Sara Grilli e diversi consiglieri di maggioranza e opposizione, e AISLA, l’associazione nazionale di riferimento per i malati di SLA e le loro famiglie. "Una risposta bellissima che non ci aspettavamo e per la quale non possiamo che essere grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto prima, durante e dopo: dagli amici alle attività commerciali, ma anche i semplici spettatori e i partecipanti...è una vittoria di tutti – commentano Aurelio e Leonardo Bresciani, figli di Rossella e organizzatori dell’evento – la SLA è una malattia che segna i malati ma anche le famiglie".