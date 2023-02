Un Baccanale da incorniciare "È venuta a mangiare tutta la città"

E dopo il corso, ieri sera, gran botto finale del Carnevaldarsena. Dopo due anni di stop ogni apertura delle cucine è stato un assalto. Anche senza sfilata: il vice presidente del rione Alessandro Summonti aveva chiesto alla città "un lunedì che pare un sabato", ed è stato accontentato. E ieri l’ultimo cooking show tra balli e coriandoli.

Già lunedì quando le cucine della Trabaccolar Cooking hanno aperto i battenti, un muro di gente di è assiepato a caccia di un risotto: i magazzini del Rione sono stati saccheggiati dal volume di ordinazioni arrivate alle casse e tramite l’App creata quest’anno. Alle otto già scarseggiavano le acciughe, poco dopo è toccato al riso e pure al sale: gli organizzatori sono dovuti correre a fare acquisti dell’ultimissimo minuto.

"Siamo attrezzati per far mangiare metà Viareggio, ma se viene tutta Viareggio, e in più numerosi turisti come ieri...". Un po’ ironia, un po’ no, il Carnevaldarsena tramite la sua pagina social ha spiegato i motivi di qualche attesa inusuale per un lunedì. "Che possiamo dire? È venuta veramente tutta la città – racconta il vicepresidente Summonti – e abbiamo dovuto fare gli straordinari: al Carnevaldarsena siamo tutti volontari, e le postazioni si sono riempite dopo l’orario di lavoro. Non avremmo davvero potuto fare più di quel che abbiamo fatto, garantendo la qualità del cibo che da sempre è un tratto distintivo del Rione. E meno male che c’era la App, altrimenti la fila alle casse sarebbe arrivata allo Stadio dei Pini".

In ogni caso, i momenti più concitati sono stati superati, tra salti mortali per i rifornimenti extra dell’ultimo minuto e un surplus di impegno dei giacchetti gialli. E la festa ha potuto andare avanti tra musica, balli e atti di sana goliardia, come la "nutellata" spalmata in faccia allo chef Cristiano Tomei, ideatore dei tordelli al polpo andati a ruba.

Ieri sera, dopo il corso, è stata la volta del gran finale della cinque giorni di via Coppino. Le ultime rimestolate ai pentoloni di risotto, gli ultimi cestelli di frittino. Poi, la sbicchierata finale alla salute del Polpo e del presidente Massimiliano Pagni, che zitto zitto sta entrando nella storia del Rione. Ha preso in mano la manifestazione quando la parabola sembrava in discesa, e oggi la stella del Carnevaldarsena splende più fulgida che mai. Il cassiere del Polpo si frega le mani. In attesa degli ultimi conteggi, qualche verdetto è già arrivato: "È il Rione dei record – chiude Summonti –; abbiamo definito quella del 2019 l’edizione perfetta. Il 2020 è andato pure meglio, e quest’anno siamo riusciti a migliorare ancora".

DanMan