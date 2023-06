Un autistapompista Baby sitter per la stagione

AUTISTAPOMPISTA

MO.BA Srl Produzione calcestruzzo a Pietrasanta cerca per guida camion con trasporto calcestruzzo e uso di gruppo pompante per calcestruzzo. Possesso di patenti B, C e CQC. Dal 1062023 al 31122023 con orario 8-1213-17 su 5 giorni lavorativi settimanali. 0584881366 o cv a [email protected]

BANCONIEREA

RIF IG1001 Pasticceria “Ristori” a Forte dei Marmi cerca per vendita al banco pasticceria e gelateria. Non è necessaria esperienza. Da Giugno a Settembre orario full-time o part-time da concordare. Turni pomeridiani eo serali. 3349109621 o 058480298 (al mattino).

BABYSITTER

Privati a Forte dei Marmi cerca per due bambini di 2 e 4 anni. Accompagnamento in spiaggia e al parco sempre supportata dalla madre o da un’altra persona. Gradita minima esperienza utilizzo bicicletta, diploma, conoscenza lingua italiana. Orario full-time 40 ore settimanali con disponibilità anche sabato e domenica. Da luglio a inizio Settembre. Candidature 3335253421.