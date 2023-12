Un autista da impiegare alla pubblica assistenza

AUTISTA

Pubblica assistenza di Stazzema cerca autista la persona ricercata dovrà occuparsi della gestione delle emergenze del 118, dei servizi ordinari, rapporti con le Asl, della gestione dei mezzi di soccorso, del servizio Cup, delle attività del distretto socio sanitario e dei servizi funebri. Requisiti: Attestato soccorritore - livello avanzato Corso Blsd per utilizzo defibrillatore DAE Corso di autista livello avanzato in corso di validità per la guida dei mezzi in emergenza. Per candidature: pubblica assistenza di Stazzema Telefono: 0584770023, Email: [email protected]

CUOCO CAPO PARTITA

Ristorante Armanda a Viareggio cerca capo partita ai primi con esperienza per tempo indeterminato

0584 392376