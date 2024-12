Un anno senza Ciulla. Esposte opere inedite

L’8 dicembre di un anno fa la città ha dato il triste addio a Girolamo Ciulla, tra i principali scultori che contribuirono a lanciare la fama della Piccola Atene in Italia e nel mondo. Un legame, quello tra l’artista siciliano, scomparso a 70 anni, e Pietrasanta che è sempre molto forte, se non altro per la “Fontana di Afrodite“ inuaugurata nel 2022 in piazza Statuto. Ciulla verrà ricordato con una messa oggi alle 18 in Duomo, a cui va aggiunta la mostra-omaggio inaugurata venerdì a Firenze alla galleria Etra studio Tommasi e in agenda fino al 28 dicembre. A ideare “Le ali di Girolamo” sono stati la gallerista Francesca Sacchi Tommasi e il fotografo Nicola Gnesi, entrambi amici del compianto artista, con la collaborazione di Lilli e Agnese (moglie e figlia di Ciulla). Esposizione in cui si possono ammirare anche pezzi inediti della vasta produzione dell’artista, tra cui la “Processione“: sarà visitabile ad ingresso libero dal mercoledì al sabato ore 15-19.

d.m.