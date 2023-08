Un anno difficile Turisti italiani in calo Resistono gli stranieri "Il bilancio è negativo"

di Daniele

Mannocchi

Se gli alberghi non se la passano tanto bene, i campeggi non navigano nell’oro. È il (primo) bilancio agrodolce della stagione: l’estate libera dal Covìd ha spazzato via lacci e lacciuoli, anche quelli che tenevano gli italiani vicino a casa. Proprio loro, gli italiani, sono i grandi ’imputati’ del calo di presenze nei campeggi che, spiega il presidente di AssoCamping Michele Montemagni, al momento fa registrare "un bilancio negativo".

Presidente, come sta andando la stagione?

"I numeri evidenziano un calo. Stranamente, sono mancati gli italiani, che tra l’altro si sono concessi periodi di soggiorno più brevi. Per fortuna, rispetto all’anno scorso sono aumentati gli stranieri: è un trend che prosegue e che ci sta permettendo di recuperare i numeri pre-Covìd, almeno per quel che riguarda le presenze dall’estero".

Da un lato un calo, dall’altro un aumento: come si dice a Viareggio, ’poggi e bue fan pari’?

"No. I campeggi hanno patìto i primi mesi dell’estate: maggio, giugno e in parte pure luglio. Il tempo non è stato buono: ha sempre piovuto, faceva freddo. E il saldo è negativo rispetto allo scorso anno".

Incide l’exploit di località estere? Quest’anno si parla tantissimo dell’Albania.

"L’Albania ha fatto una strategia di marketing esemplare legata ai prezzi. Noi abbiamo una storia importante nel turismo, con dei prezzi che sono legati sia ai costi di gestione delle strutture, sia ai servizi che vengono offerti. In realtà, quello dei prezzo è un falso problema: il costo di una vacanza all’estero, alla fine, è equiparabile a quello di un soggiorno in Italia. Certo, queste campagne tendono a far crescere altri mercati".

Quindi dobbiamo lavorare di più sulla promozione?

"Il marketing influisce. In Italia, quest’anno, è stata fatta una campagna ministeriale che nonha portato i frutti che speravamo. I dati sono sotto gli occhi di tutti: si parla di un 20 per cento in meno di presenze, in media, riconducibile a tutte le tipologie di soggiorno turistico. Non è un problema solo della Versilia".

Gli stranieri, però, ci sono.

"Gli stranieri seguono un trend diverso, prediligono itinerari legati all’idea del ’Grand Tour’: visitano città d’arte, musei. La fruizione del turismo è cambiata, ci sono tanti elementi in ballo e purtroppo la situazione necessita di essere ripresa un po’ in mano. Anche le ultime leggi regionali non sono state proprio centrate rispetto a una politica di salvaguardia delle imprese che possa rafforzare il tessuto locale. Le nostre imprese investono in promozione sui mercati internazionali. Ma se il turismo diventa a uso e consumo delle piattaforme online, è chiaro che un mercato vale l’altro: per loro, portare flussi in Italia, Spagna o Albania non cambia niente, tanto lavorano comunque. Bisogna riappropriarci del nostro territorio, ad esempio contrastando il fenomeno degli affitti brevi che indebolisce il settore e svaluta città come Firenze, riempite di turisti basso-spendenti con ripercussioni negative su tutta la filiera, compreso il turismo balneare versiliese".

Secondo lei c’è la possibilità di recuperare qualcosa di qui alla metà di settembre?

"Noi ce la mettiamo tutti. Ad oggi, registriamo un afflusso importante di stranieri, ma non è quello che salva la stagione. I numeri che possiamo fare in questo scorcio finale non compenseranno mai le perdite di maggio, giugno e parzialmente di luglio e i numeri complessivi di agosto: bisogna tornare a una politica più strutturata, a vedere il turismo a 360 gradi, lavorando con degli obiettivi e cercando di fare politiche territoriali che abbiano la finalità di massimizzare l’appeal della destinazione".