Un amministrativo da impiegare a Toscopesce

AMMINISTRATIVO PER TOSCOPESCE

Cercasi personale per lavoro amministrativo ufficio spedizione merce (documentazione merce,carico merce,bollettazione), 40 ore settimanali

si prega di inviare email a : commerciale@toscopesce.com

TECNICI SULLA SICUREZZA

Ceragioli costruzioni a Camaiore cerca rspp aziendale per sicurezza sia negli ambienti aziendali che sui cantieri: verifica dei dispositivi di sicurezza, mezzi e attrezzature, redazione dei piani operativi di sicurezza sul cantiere, monitoraggio, attivazione e aggiornamento di corsi professionali. Se in possesso di certificazione HSE dovrà occuparsi delle procedure per il rispetto e la salvaguardia aziendale.

Per candidature: 3466513231