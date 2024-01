Un aiuto fornaio a Ripa. Receptionist turnante

AIUTO FORNAIO

Negozio di Ripa cerca aiuto fornaio. Inviare cv a: [email protected]

RECEPTIONIST TURNANTE

Hotel “Palazzo Guiscardo” a Pietrasanta cerca con esperienza di almeno 1 anno, buona conoscenza inglese, preferibile ma non indispensabile buona conoscenza della lingua tedesca, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza programmi posta elettronica come Outlook o Thunderbird, gestionale alberghiero Ericsoft, Booking Engine e Channel Manager, possesso attestato Haccp, automunito/a, flessibilità. Da fine marzo (Pasqua) a metà ottobre. Su turni Turno diurno: 7,30 – 15 oppure 15 – 22,30 Turno notturno: 22,30 – 7,30 4 giorni lavorativi per un totale di 33 ore settimanali. Per candidarsi chiamare 0584/792914 o inviare il CV a [email protected]