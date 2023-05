Un aiuto banconiere Addetto consegna pane

AIUTO BANCONIEREA

Pizzeria alimentari “La Bottega Santa Lucia” a Forte dei Marmi cerca per preparazione e vendita prodotti da focacceria. Anche senza esperienza, possesso Haccp e sicurezza sul lavoro, automunit*. Tempo pieno su turni. Da subito stagionale eo con possibilità di tempo indeterminato. 3925631117 o 058489908

CONSEGNA PANE

Persona affidabile per le consegne del pane per noto panificio a Viareggio. Iniziale contratto full time a tempo determinato, con previsione di trasformazione in tempo indeterminato. Cv a: [email protected]

BARLADY

Per Bagno Milena - Viareggio, anche senza esperienza.

Contratto stagionale e orari di lavoro divisi sul turno di mattina, e turno di pomeriggio. Cv: [email protected]