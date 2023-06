Un aiuto al volontariato Dal Comune 51mila euro alle associazioni cittadine

VIAREGGIO

Fondi a supporto del welfare: la Giunta Del Ghingaro ha stanziato 51mila euro destinati ad iniziative in ambito di volontariato, sociale, sanitario e sportivo senza scopo di lucro. Le risorse saranno erogate attraverso un avviso pubblico e andranno a finanziare fino a 34 progetti, dell’importo massimo di 1.500 euro ciascuno. "Le associazioni di volontariato sono un valore prezioso del nostro territorio – dichiara l’assessore al Welfare Sara Grilli –: una risorsa che va tutelata e incrementata. L’obiettivo del bando è quello di stimolare l’innovazione e nuovi percorsi di integrazione. Si tratta della prima volta che risorse dedicate vengono utilizzate con questo approccio e attraverso un bando pubblico: una sperimentazione che, in caso di riscontro positivo, contiamo di mettere a regime già per i primi mesi del 2024".

Possono presentare domanda di ammissione le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale; le società di mutuo soccorso; le associazioni sportive dilettantistiche. Requisiti necessari: avere la sede legale nel comune di Viareggio, essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, oppure al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e non perseguire fini di lucro.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 25 luglio. Potranno essere recapitate tramite posta raccomandata, pec o a mano alla sede di iCare in via Pascoli. Bando, moduli e informazioni sono disponibili sul sito di iCare e su quello del Comune di Viareggio.