Un aiuto ai ragazzi con disabilità. Prende vita un nuovo percorso

Offrire un accompagnamento per apprendere dentro e fuori la scuola a ragazzi e ragazze in “doppio svantaggio”, ovvero con disabilità e a rischio di povertà educativa. E’ questo l’obiettivo di “Come In! - Comunità Empatiche Per l’Inclusione”, il progetto della Fondazione per la Coesione Sociale che vede la cooperativa La Gardenia come capofila di una rete provinciale composta da oltre 20 tra realtà del terzo settore e istituzioni locali. Risorse importanti – ben 550 mila euro – che ‘tornano’ sul territorio. Il progetto è infatti uno dei 25 interventi scelti tra le oltre 250 proposte arrivate da tutta Italia a “Con I Bambini”, l’impresa sociale che attua i programmi del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile sostenuto anche da fondazioni di origine bancaria tra le quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. “Come in!” Si tratta di un progetto triennale che si sviluppa anche in Versilia con l’obiettivo di creare un percorso educativo continuo e coerente tra scuola, servizi, territorio e famiglia.