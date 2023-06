Ultimo saluto a Maura Fornari, maestra di grande cuore stroncata a 74 anni

Oggi la città darà l’ultimo saluto a Maura Fornari, storica maestra stroncata a 74 anni da un brutto male, con i funerali oggi alle 16.30 in Duomo. Anche la Fondazione Versiliana si unisce al cordoglio per la sua scomparsa. "La ricordiamo con affetto e dolcezza – dice il presidente Alfredo Benedetti – così come dolce fu il ricordo di Luís Sepúlveda che volle portare sul palco della Versiliana nell’estate 2020 (nella foto) all’indomani della scomparsa del grande scrittore, a cui era legata. Una maestra di grande cuore ma anche tenace e determinata che cercava sempre di infondere ai suoi alunni profonde lezioni di vita".