Ultimo giorno per le domande di risarcimento

Ultimo giorno disponibile per presentare domanda di risarcimento dei danni causati dal maltempo dello scorso ottobre. La scadenza è valida sia per i privati, sia per le attività, come stabilito dal commissario delegato che approvato l’ordinanza di proroga dei termini.La presentazione delle domande di risarcimento dovrà avvenire esclusivamente via web, attraverso i formulari disponibili sul sito della Regione. Al formulario, bisognerà allegare il modello che riguarda la tipologia di richiesta (B1 per i privati; C1 per le attività).

In merito alle somme stanziate per far ripartire l’economia toscana (circa 150 milioni di euro), interviene la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini (nella foto), che sottolinea l’impegno del governo per aiutare le categorie produttive in difficoltà dopo i danni subìti dal territorio a cavallo tra ottobre e novembre. "L’impegno del governo prosegue con azioni concrete – le sue parole –; i nuovi fondi per la Toscana pari a 50 milioni di euro, previsti dall’accordo sottoposto dal Mimit alla Regione, sono la miglior risposta ai territori colpiti. Le risorse, stanziate grazie al decreto Energia 2 che stiamo convertendo alla Camera, consentiranno di finanziare gli interventi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al recupero della capacità produttiva. A queste somme si aggiungono i 100 milioni di euro per sostenere l’export delle imprese toscane. Stiamo dimostrando, con i fatti, un’attenzione costante alle istanze dei cittadini"