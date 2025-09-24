Ultimi giorni per ritirare i kit dei rifiuti

Ultimi giorni per ritirare il kit di Ersu per la raccolta differenziata delle utenze domestiche. Il pacco, contenente i sacchi per organico, plastica, carta e indifferenziato (quelli per il verde saranno lasciati agli utenti al momento del ritiro di questa frazione) potrà essere ritirato entro sabato (27 settembre) tutti i giorni eccetto la domenica, in fascia oraria mattutina e pomeridiana così da rendere agevole il ritiro, in giorni alterni a Seravezza e a Querceta. Due gli infopoint aperti: presso il Centro di raccolta Ceragiola nell’omonima via alle porte di Seravezza, i lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 14; alla Casa dei giovani in via delle Contrade a Querceta (vicino alla Croce Bianca), nei giorni mercoledì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19.

"Ho fatto il punto con i responsabili di Ersu in merito all’andamento della distribuzione dei kit – commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani – e devo dire che sta procedendo tutto secondo programma. Le utenze stanno ritirando i pacchi che, lo ricordo, possono essere presi indifferentemente a Querceta o a Seravezza. Per molti cittadini è stata anche l’occasione per conoscere da vicino il centro di raccolta della Ceragiola e le grandi potenzialità di questa struttura capace di rispondere perfettamente alle esigenze della cittadinanza, con il conferimento diretto di quei materiali che non rientrano nelle tipologie del porta a porta o che eccedono i quantitativi previsti da Ersu" Si ricorda che per il ritiro del kit è sufficiente presentare la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza.