Uildm, il piatto piange "Mancano volontari"

Le cose da fare sono tante e non si limitano al solo trasporto di chi ha problemi a muoversi in maniera autonoma. L’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm) ha bisogno anche di persone che diano una mano a montare e smontare la pedana alla spiaggia libera di Motrone o catalogare i tantissimi libri in archivio. In una parola sola: aiutare. Dopo il recente appello della Misericordia di Pietrasanta, anche la sezione “Andrea Pierotti“ sente il bisogno di rivolgersi ai potenziali volontari di ogni età, dai più giovani fino a chi è in pensione.

"Siamo in difficoltà – spiega la presidente Elena Polacci – a causa di una carenza di volontari che comincia a farsi sentire. Non solo per gli appuntamenti fissi come i gazebo in occasione di ’Marina in fiore’ o della fiera di San Biagio, ma anche per altre attività come l’erba da tagliare alla casa vacanze a Focette, decine di metri di pedana da montare e smontare alla spiaggia libera e altre mansioni abbastanza faticose che, in quanto tali, richiedono l’impiego di più persone". A volte la Uildm si è vista costretta a rinunciare a certe iniziative proprio per la difficoltà di far fronte a questa carenza. "Ci rivolgiamo – conclude Polacci – a chiunque avesse voglia di impegnare un po’ del proprio tempo libero alla causa dell’associazione. Non chiediamo un impegno costante o quotidiano, ma per noi sarebbe già qualcosa poter chiamare qualcuno per non essere costretti a cancellare iniziative come la pesca di beneficenza alla recente edizione di ’Marina di fiore’. Ci piacerebbe trasmettere la gioia di partecipare a qualcosa che fa bene a livello sociale. C’è bisogno di un ricambio generazionale: va bene chiunque abbia un po’ di energia da donarci". Info 0584-72153 e sui canali social.

d.m.