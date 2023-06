Ufficio postale chiuso Via libera ai lavori

Dopo la rapina a febbraio, quando dei malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello del bancomat, e i conseguenti danni strutturali che hanno causato la chiusura dell’ufficio postale di Stiava, la sindaca Simona Barsotti si è confrontata più volte, anche attraverso mail e pec, con Poste Italiane per sollecitare le operazioni necessarie alla riapertura e per chiedere soluzioni alternative, anche attraverso il potenziamento degli altri uffici della zona, per cercare di limitare i disagi dei cittadini.

Adesso, dopo l’iter della magistratura che doveva concludersi prima di aprire il cantiere, partono i lavori di ripristino dell’ufficio postale che saranno suddivisi in due momenti distinti: entro la fine del mese, è prevista la rimozione dell’amianto presente nella struttura, lavoro straordinario resosi necessario, e a seguire i lavori di ristrutturazione fondamentali per la riapertura. Poste Italiane ha assicurato la conclusione di tutti gli interventi nel mese di luglio.

"Anche nell’ultimo confronto che ho avuto con Poste ho ribadito la necessità di fare il prima possibile – commenta Barsotti – anche a fronte della preoccupazione espressa dai sindacati sui tempi dei lavori. I cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà e soli, non possono aspettare ancora. Da Poste ho ricevuto rassicurazioni che entro la fine di luglio i lavori saranno conclusi".

La questione della chiusura prolungata dell’ufficio postale ha provocato più di qualche malumore nel borgo di Stiava, specialmente per le persone anziane che per diversi mesi hanno perso un punto di riferimento importante sul territorio.

RedViar