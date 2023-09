Ufficio per la facilitazione digitale Sarà attivato con i fondi regionali

Il Comune ha partecipato e avuto accesso al bando regionale che permetterà di avere risorse (30mila euro) per organizzare un ufficio dedicato alla facilitazione digitale, che avrà lo scopo di aiutare gli utenti a conoscere e comprendere le piattaforme digitali che sempre di più stanno prendendo piede nella quotidianità delle nostre azioni. Soddisfatto il presidente del consiglio comunale e delegato allo sviluppo tecnologico e digitale, Michele Pellegrini. "Fin dal principio del mandato – afferma – era nostra intenzione identificare delle figure che potessero aiutare tutti i cittadini, sia tramite un’azione diretta, ma sopratutto tramite un’importante divulgazione, a conoscere meglio le nuove tecnologie e funzionalità che vengono messe a disposizione dai vari enti, a partire proprio dal Comune. Oggi con la tecnologia che fa passi da gigante, si dà per scontato che tutti siano in grado di capirla ed utilizzarla, ma ancora al momento non è così e dobbiamo riuscire ad aiutare il maggior numero di persone, e far sì che diventino poco alla volta autonome. Mi vengono in mente le molteplici funzionalità che può avere lo Spid, o la carta d’identita elettronica, senza considerare che in un futuro non troppo lontano si potrà fare qualsiasi pratica con l’identità digitale. Oggi siamo in grado di accedere a ogni servizio con un clic – prosegue Pellegrini - e questo può portare tantissimi benefici di tempo e sopratutto in termini ambientali, riducendo notevolmente l’utilizzo della carta e dei mezzi, ma se l’uso della tecnologia non va di pari passo con la divulgazione dei servizi offerti e la comprensione degli stessi, questo sistema rimarrà sempre un po’ zoppicante, e per molti anni a venire non saremo in grado di sfruttarne tutti i vantaggi".

A breve verrà definita la sede dell’ufficio al pubblico con la relativa comunicazione dei servizi offerti.