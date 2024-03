Ucciso dal monossido. Si attende l’autopsia

Da una parte l’attesa per l’esito delle indagini che faranno luce sulla causa del decesso, dall’altra una grossa fetta di Versilia che piange la tragica scomparsa di un personaggio conosciuto da tutti e non per modo di dire. La morte di Angelo Barberi, il musicista fortemarmino di 62 anni ucciso dalle inalazioni di monossido di carbonio nella casa di Pietrasanta di proprietà della madre, ha destato tanta commozione. Anche perché da tempo la sua salute faceva i capricci e le persone a lui più vicine speravano potesse riprendersi. Senza pensare neanche lontanamente a una fine del genere.

Domenica sera Barberi si è chiuso in camera nella sua abitazione di via Vaiana, in località Ponterosso, e si è sdraiato a letto dopo aver acceso una sigaretta. All’indomani è stato il fratello, con il quale era socio del colorificio “Cofort“ di Querceta, a chiamare i soccorsi non riuscendo a contattarlo. Facendo la tragica scoperta: il 62enne era morto ucciso dal monossido dopo che la coperta ha preso fuoco generato dalla sigaretta. L’ispezione sul cadavere, disposta dal pm di Lucca, dovrà far luce sul perché la sigaretta sia caduta: è stato un malore o l’uomo si è addormentato? Soltanto dopo l’esame la salma sarà restituita ai familiari per l’ultimo saluto. Che si preannuncia pieno di amici, tra cui Antonio Meccheri: "Angelo era un amico, prima come uomo e poi come artista. Lo ricordo per i suoi modi gentili nel presentare i suoi spettacoli. Aveva l’umiltà dei grandi ma senza mai scendere a compromessi. Cosa molto rara nel mondo dello spettacolo".

d.m.