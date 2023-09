"Ubriachi o senza assicurazione: 10 segnalati a Forte dei Marmi"

Oltre 800mila euro di multe dal 1° maggio al 31 luglio e 10 denunce penali formalizzate per guida in stato di ebbrezza e per mancanza di copertura assicurativa. La polizia municipale di Forte dei Marmi traccia un primo bilancio dell’attività dei controlli svolti nel periodo estivo, finalizzati alla sicurezza stradale ed alla repressione dei fenomeni più a rischio. Da giugno ad agosto sono stati effettuati in tutto 22 posti di controllo, sia in orario diurno che notturno, e sottoposti a verifica complessivamente 241 veicoli e relativi conducenti: in 21 casi sono state elevate sanzioni per mancanze documentali (omessa revisione) o inefficienza dei dispositivi.

Sono state invece 5 le denunce penali a carico di altrettanti conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e 5 anche le sanzioni per la mancanza della copertura assicurativa (si tratta di 4 autovetture e 1 ciclomotore): in questo caso oltre alla sanzione pecuniaria è scattato anche il sequestro dei veicolo finalizzato alla confisca in caso di mancata riattivazione della polizza per almeno 6 mesi. Ancora da terminare il calcolo degli incassi dalle multe nell’intera stagione estiva: nel solo periodo da maggio a luglio la cifra è di 831.192,41 euro (cioè sanzioni per 916.461,21 euro, cui detrarre le spese di gestione e notifica dei verbali pari a 85.268,80), con un prevedibile incremento rispetto al dato relativo al 30 aprile di 479.472,48 euro.

Consolidata ulteriormente anche la collaborazione in ambito di sicurezza stradale tra la municipale e la stazione dei carabinieri locale per un più efficace controllo della sicurezza alla guida: grazie infatti alla sottoscrizione di una convenzione tra il comando vigili e la locale stazione guidata dal luogotenente Marco Romoli, le pattuglie dell’Arma avranno in comodato d’uso gratuito un etilometro omologato ed un precursore per la verifica ed il contrasto della guida sotto l’effetto dell’alcool, fenomeno spesso strettamente collegato all’incidentalità stradale dalle conseguenze purtroppo a volte fatali. Al costo della fornitura – così come alla revisione periodica di funzionalità e taratura, prevista dalla legge – provvederà il comune di Forte dei Marmi, attraverso il comando di polizia municipale, nell’ambito della ormai collaudata collaborazione tra le istituzioni deputate alla sicurezza presenti sul territorio.

