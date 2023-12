Twiga club 2024 aperte le selezioni

PERSONALE TWIGA BEACH CLUB STAGIONE 2024

Il Twiga Beach Club ha aperto le selezioni per la stagione estiva 2024. Tantissimi i profili ricercati:

ADDETTI/E ALLE PULIZIE presso stabilimento balneare, con esperienza; ADDETTI/E ALL’ACCOGLIENZA CLIENTI per turno diurno (stabilimento balneare) e notturno (ristorante / club), richiesta esperienza.

Cerca poi AIUTO BARTENDER, AIUTO CUOCO/A per ristorante turno pranzo/cena, richiesta esperienza; CUOCO/A CAPO PARTITA per turno pranzo/cena, con esperienza e LAVAPIATTI per ristorante. BAGNINO/A per stabilimento balneare/piscina, richiesta esperienza e brevetto; CAMERIERI/E CHEF DE RANG per ristorante / club turni diurno o notturno, AIUTO CAMERIERE/A COMMIS DE RANG per ristorante pranzo / cena e servizio spiaggia. Twiga Beach Club seleziona anche ADDETTI/E ALLA MANUTENZIONE per stabilimento balneare e ADDETTI/E AL MAGAZZINO, richiesta patente di guida B. Inviare cv a: [email protected]

RESPONSABILE CUOCO/A ALL’OSPEDALE VERSILIA

Cirfood - Cooperativa Italiana di Ristorazione cerca per servizio di ristorazione socio sanitaria presso l’Ospedale Versilia ed avrà le seguenti responsabilità: partecipare attivamente alla preparazione del menù giornaliero; assicurare la corretta ed efficiente realizzazione delle attività in termini di prodotto e di servizio; monitorare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi; supervisionare ed applicare le procedure igienico-sanitarie.tipo di contratto e retribuzione commisurati all’esperienza. www.cercojobs.it