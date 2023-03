Twiga a caccia di personale estivo

PERSONALE TWIGA

Twiga Beach Club cerca aiuto BARTENDER per turno diurno e turno notturno e Twiga Beach Club cerca CAMERIERI con e senza esperienza (commis de rang e runner) per servizio spiaggia, servizio diurno e notturno. Cv: [email protected]

POMPISTAADDETTO LAVAGGIO

Scla srl distributore benzina e autolavaggio a Pietrasanta cerca con patente B. Graditi esperienza, conoscenza della lingua inglese, attestato sicurezza dei lavoratori. Da subito a tempo indeterminato con orario 8.30-12.3015-19. Chiusura la domenica e ½ giornata infrasettimanale. Per candidarsi chiamare il 3475280106 o cv a [email protected]

ADDETTOA ALLA VENDITA

presso banco di alimentari a Forte dei Marmi. Preferibile esperienza nella mansione. Contratto full time a tempo determinato 6 mesi. Richiesto attestato Haccp, buona conoscenza lingua inglese e disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Per candidature: 3668797159

PERSONALE CUCINA

1 APPRENDISTA CUOCOA senza esperienza e 1 AIUTO CUOCOA con esperienza per la sede di Viareggio, 1 AIUTO CUOCOA e 1 CUOCOA CAPO PARTITA con esperienza per la sede di Lucca. Richiesto possesso di Haccp e patente B. Per candidature: 05841533023 - [email protected]

ISPEZIONE COPERTURE NAVALI

1 addettoa all’ispezione di coperture navali verificando la conformità delle operazioni di verniciatura di imbarcazioni da diporto. Per candidature: [email protected]