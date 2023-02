Tutto sulle maschere al Museo Antonucci

Carnevale e dintorni con “L’archeologia in maschera”. Di gesso o stoffa, indossate dai popoli etruschi, romani e greci: sono le maschere dell’antichità, che saranno raccontate nell’incontro “Archeologia in maschera: maschere e mostri nel mondo antico” in programma sabato alle 17 al museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci”. A fare gli onori di casa l’archeologo e curatore del museo Francesco Ghizzani Marcìa. Dopo la conferenza il curatore accompagnerà i partecipanti a una visita guidata al museo. La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata: 0584 795500 oppure via mail a [email protected]