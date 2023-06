Tutto pronto per il Palio dei Rioni "Un patrimonio di tutta la comunità"

Fervono i preparativi in vista della 31ª edizione del Palio dei Rioni, la kermesse più attesa dell’estate camaiorese tra agonismo, sportività e divertimento. Undici le compagini che si affronteranno: Capezzano, Frati, La Rocca, La Badia, Marignana, Montebello, Montemagno-Seimiglia, Nocchi, Pieve, Tre Borghi e Vado. L’inaugurazione si terrà sabato 8 luglio con un corteo emozionante e una rievocazione storica lungo le vie del centro, per poi spostarsi sul palco di piazza XXIX Maggio per la Corrida rionale e l’elezione di Miss Palio. Per le sfide, bisognerà aspettare la settimana successiva: da mercoledì 12 a sabato 16, ogni sera lo stadio sarà il teatro dei giochi che, alla fine, decreteranno il vincitore. Le prove sono quelle della tradizione: corsa con i sacchi, gara del segone, corsa coi piedi legati, palo della cuccagna, corsa con la secchia, tiro alla fune e la novità dell’anno scorso, la gara con il cerchio. L’attività dei rioni coinvolgerà anche i più piccoli con una competizione junior dedicata.

La novità di quest’anno è l’eliminazione del sorteggio: quest’anno, tutti i gruppi dovranno cimentarsi tutte le discipline del Palio, all’insegna dell’equilibrio. Anche per questa 31ª edizione, l’ingresso sarà gratuito per tutte le serata, con l’obiettivo, condiviso dal Comitato Palio e dal Comune, di mantenere la cifra marcatamente popolare dell’evento. "Ci apprestiamo a vivere cinque serate intense, di divertimento e di agonismo sportivo ma soprattutto di passione sconfinata – commenta l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Favilla –; il Palio è una storia fantastica e un patrimonio di tutti. Riproporre l’ingresso gratuito alle serate è in questo senso una scelta importante, che ribadisce la volontà di tutti noi di mantenere, e anzi incentivare, la vena popolare di questa nostra bellissima manifestazione".

Entusiasta anche il presidente del Comitato Palio Samuele Benassi: "Il tutto esaurito dell’anno scorso ha aumentato l’entusiasmo degli organizzatori, dei Rioni e degli atleti – le sue parole –; c’è tanto fermento per tornare a gareggiare". Sull’importanza della manifestazione mette l’accento il sindaco Marcello Pierucci: "Rioni, capi rioni e atleti sono sani e preziosi punti di riferimento per tutto il territorio e per l’amministrazione – commenta –, vera linfa vitale per la comunità".

