Tutto passa ma il Carnevale resiste nei secoli

Beppe Nelli

Tutto è cambiato perché nulla cambiasse? Mistero gattopardesco. In tanti anni il Carnasciale fiorentino, Carnevale nella Roma papalina e Carnovale nei documenti dello Stato di Lucca, ha avuto i suoi alti e bassi. Le carrozze sono diventati carri mascherati, tanta cartapesta è stata sostituita dalla vetroresina, è arrivata l’elettronica insieme al pantografo ed eccolo lì, il Carnevale di Viareggio, uguale a sé stesso in saecula saeculorum. Il Carnevale è sopravvissuto alle guerre e alle epidemie, alla Lotteria e ai politici, alle crisi economiche e ai cambiamenti climatici. Anche alle mode e ai modi di divertirsi e di fare turismo, alla realtà virtuale e alle sirene di Internet. Difficile trovare una risposta che spieghi tale longevità. Ha 150 anni e non li dimostra. Attira migliaia di turisti anche in questo mondo che vuole solo novità, e rifugge il dejavu. Ma forse la spiegazione del miracolo del Carnevale sta nel suo Dna. Nell’essenza – la quidditas, diceva S.Agostino – di una festa sospesa sulla religione e contro il destino che ci riserva la morte. E, per sfuggire la morte, e sperare in una rinascita dopo Quaresima, ci mettiamo la maschera perché il demone non ci individui. "Ti conosco, mascherina", negli ultimi anni non suscitava troppa allegria. E invece la festa virale ha battuto anche il virus del Covid. Tutto passa, la voglia di vivere resta: e Burlamacco è, in fondo in fondo, un moderno sacerdote di Ank.