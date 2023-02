"Tutto il partito sostiene Simoni"

"Basta con i messaggi distorti che generano solo confusione: siamo disposti a dialogare con le altre forze del centrodestra ma senza mettere in discussione la candidatura a sindaco di Massimiliano Simoni, l’unico che può rappresentare l’intera coalizione alle amministrative". Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia fa quadrato e mette i puntini sulle ’i’ in merito ai rapporti con le altre forze che appoggiano invece la ricandidatura dell’attuale sindaco Alberto Giovannetti, cioè Forza Italia, Lega e lista “Pietrasanta prima di tutto“. Un pensiero ribadito ieri mattina al gazebo allestito in piazza XXIV Maggio, a Tonfano, alla presenza di esponenti di FdI quali l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

Una partecipazione non casuale visto che Simoni assicura di aver ricevuto, per la candidatura, il beneplacito di tutti gli organi del partito, da quelli nazionali fino ai vertici regionali e provinciali. Al gazebo c’era anche Daniele Spina, portavoce del coordinamento comunale nonché presidente del circolo FdI di Pietrasanta. "Confermiamo che FdI va avanti da solo – dicono Simoni e Spina – e continuerà a farlo. Ma non escludiamo la possibilità, qualora Forza Italia e Lega mettano giudizio, di presentarci tutti insieme, uniti, con Simoni candidato sindaco. I nostri rapporti con Lega e FI sono sempre gli stessi: se sono disposti a parlare con noi ben venga un tavolo di confronto, ma sappiano che per noi il candidato del centrodestra non può essere Giovannetti. Il nostro obiettivo infatti è trovare un accordo politico, e non solo elettoralistico, per amministrare Pietrasanta e garantire lavoro, benessere, solidarietà sociale, rispetto dell’ambiente e migliore qualità di vita. Ma non è possibile trovare un accordo politico su Giovannetti, visti i suoi atteggiamenti di chiusura nei nostri confronti in questi ultimi 5 anni".

In sintesi, piena disponibilità da parte di Fdi a sedersi a un tavolo, purché sul piatto non ci siano altri candidati che non corrispondano al nome di Simoni. Anche perché, come dicono, tutto il partito da Roma alla Versilia, appoggia questa linea. "Solo Simoni rappresenta il centrodestra – concludono Spina e lo stesso Simoni – semplicemente perché lo dicono i numeri. Se con Lega e FI troviamo una condivisione sul nome di Simoni bene. Se invece non vogliono rinunciare a Giovannetti facciano pure: andremo avanti per conto nostro con il sostegno di tutto il nostro partito, unito e allineato sul nome di Simoni dai vertici nazionali a quelli locali".

Daniele Masseglia