Tutti uniti su Cava Fornace Sì all’inchiesta pubblica "Siamo con i cittadini"

Prima un doveroso minuto di silenzio per Alessio Pellegrini, l’imprenditore edile di 46 anni morto giovedì alla “Savema“ per un incidente sul lavoro. Poi il voto unanime con il quale il consiglio comunale ha chiesto alla Regione di aprire l’inchiesta pubblica sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per Cava Fornace dopo la domanda presentata dai gestori per conferire oltre i 43 metri. Infine la variazione di bilancio, approvata dalla sola maggioranza, che ha sbloccato somme aggiuntive in particolare per frane, protezione civile e sport.

Sono questi i tratti salienti della seduta di venerdì, con i riflettori puntati soprattutto sulla questione di Cava Fornace. "Sono contento – ha detto il sindaco Alberto Giovannetti – che la bontà del lavoro dei nostri uffici, in corso da tempo, sia stata riconosciuta e sia emersa quest’unità di intenti. Personalmente non mi tiro indietro davanti alla possibilità di azioni anche plateali al fianco dei nostri concittadini, ma un fatto va puntualizzato: la Regione è l’unica che può decidere di bloccare la discarica. In questi anni è mancata, per la Toscana, una politica seria di gestione dei rifiuti e lo scheletro dell’ex inceneritore di Falascaia, purtroppo, resta ancora lì a renderne testimonianza. Noi amministratori faremo la nostra parte ma chi è più vicino, anche per colore politico, al governo regionale deve alzare la voce".

Via libera, come detto, anche alla verifica degli equilibri finanziari – la scadenza era il 31 luglio – e alla variazione del previsionale 2023-2025, illustrata dal vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani. In merito alle frane, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci si è soffermato sul terzo lotto a Castello, finanziato con risorse Pnrr (468mila euro su un totale di 1,4 miloni), che prevede la regimazione delle acque meteoriche, la stabilizzazione della viabilità e le asfaltature. L’assessore all’ambiente e alla protezione civile Tatiana Gliori ha parlato invece dei 20mila euro destinati alla protezione civile per servizi di verifica geologica sulle colline, elaborazione di previsioni meteo con supporto h24, formazione di amministratori e dipendenti comunali e comunicazione alla cittadinanza. Infine l’assessore allo sport Andrea Cosci ha annunciato i 40mila euro in arrivo per i nuovi spogliatoi della palestra “Ren Shu Kan“, in via del Sale a Tonfano, che accoglie stabilmente circa 100 atleti tra bambini e adulti.