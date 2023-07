"Tutti uniti contro la Sla" Stasera quadrangolare per raccogliere fondi

Dodicesima edizione del Torneo "Uniti contro la Sla", il tradizionale appuntamento che l’associazione In Gioco per la Solidarietà Onlus - con il patrocinio del Comune di Camaiore e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, l’Associazione Balneari Lido di Camaiore, il Cgc Viareggio, l’Aics Lucca, il Cgc Capezzano Pianore e la Croce Verde di Viareggio - dedica come di consueto alla beneficienza e allo sport. Il torneo di calcio a 5 Uniti contro la Sla, in programma dal 17 al 31 luglio agli impianti del Ctl di Lido di Camaiore, si aprirà con l’ormai tradizionale partita inaugurale di calcio a 11, fissata per oggi a partire dalle 18:30 al campo sportivo Cavanis di Capezzano Pianore. Quest’anno l’evento sarà dedicato alla memoria di Maria Teresa Cupisti, moglie del responsabile Aisla Versilia Alessandro Porcelli.

Davvero molto partecipata e toccante l’apertura della manifestazione benefica: oltre al presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia Carlo Alberto Carrai che ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti, sono intervenuti in rappresentanza del Comune il vice-sindaco Andrea Favilla, l’assessore allo sport Luca Mecchi e il presidente del consiglio comunale Andrea Boccardo che hanno ringraziato i componenti dell’associazione In Gioco per la Solidarietà per l’impegno che dal 2010 portano avanti per la raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei malati di Sla. Fra i vari sostenitori dell’iniziativa anche quest’anno ci sarà il Cgc Viareggio che metterà in palio, con una lotteria benefica al prezzo di 10 euro, un abbonamento alla squadra di hockey del Cgc. All’evento benefico di oggi si sfideranno in un quadrangolare di calcio a 11 le squadre degli Amici di Mamma, capitanata da Aurelio Bresciani, gli amici del Sigiocasempre Sigiocatutti dell’avvocato Graziano Pancetti, la rappresentativa dei Giornalisti della Versilia presente con Gabriele Noli e la rappresentativa Futsal Entertainment. Tutti i giocatori che scenderanno in campo verseranno una cifra simbolica di 10 euro da destinare in beneficienza. Ingresso ad offerta libera. A seguire si svolgerà una cena benefica al prezzo di 25 euro.

Il presidente dell’associazione In Gioco per la Solidarietà Onlus Federico Pedonese, prima dell’inizio della presentazione del programma ha letto passaggi toccanti di un’intervista rilasciata alcuni giorni fa da Chantal Borgonovo che ha sottolineato come, nel decennale della morte del marito, le istituzioni calcistiche non hanno minimamente pensato di ricordare o dedicare ufficialmente un evento alla memoria dell’ex calciatore di Fiorentina e Milan, e ha ricordato come l’iniziativa benefica ha portato nel corso degli anni a donare oltre 40 mila euro per la ricerca e l’assistenza dei malati di Sla.