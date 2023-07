Tutti pazzi per il Palio dei Rioni Sale l’attesa per la finalissima

CAMAIORE

Sale l’attesa per la finale del Palio dei Rioni: chi riuscirà a sfilare l’ambito ‘stendardo’ alla Pieve? Oppure verrà tenuto stretto per riconfermare il rione vincitore dell’alloro blu amaranto?

Intanto ieri è stata la serata degli Junior, con il vincitore del “Palio dei piccoli”: in testa era posizionata la Pieve con i suoi super mini atleti impegnati nella Corsa con l’Uovo e nella Corsa con i Piedi Legati.

Allo stadio, con ingresso gratuito, dalle 21 di oggi dunque le tribune si riempiranno di striscioni e colori dei vari rioni in una festa di tifo: Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini vivranno l’entusiasmo delle grandi occasioni da trasmettere all’intera Camaiore. Tutto esaurito registrato ogni sera per questa XXXI edizione che vede Capezzano, Frati, La Badia, La Rocca, Marignana, Montebello, MontemagnoSeimiglia, Nocchi, Pieve, Tre Borghi e Vado sfidarsi animati dal duo di presentatori oramai da ben dieci anni. Il sorriso di Aida Belteanu, la Più Bella di Camaiore del Rione La Rocca, ha accompagnato tutte le serate insieme agli amministratori: nessuna polemica, nessun screzio tra squadre e questo è proprio il bello della manifestazione.

Nel Palio Senior, la Pieve ha giocato il jolly per alzare il punteggio aggiudicandosi il gioco del cameriere, mentre il Montebello lo ha schierato conquistando solo un sesto posto: giovedì sera la classifica vedeva la Pieve in testa seguita da La Badia, Capezzano, La Rocca, Tre Borghi, Montebello, Vado, Marignana, Montemagno Seimiglia, Frati e Nocchi.

Ma il clou sarà come sempre il classico tiro alla fune, in scena tutte le sere e che stasera decreterà il suo vincitore: per adesso Pieve e Tre Borghi hanno vinto entrambe le tirate in lizza. Gli atleti Junior ieri hanno disputato la corsa con l’Uovo e la corsa con i Piedi Legati per conquistare gli ultimi punti in palio. I Senior invece la Gara del Segone, il Gioco della botte e il lancio della forma. Stasera andranno in scena le finali di Tiro alla fune, Palo della Cuccagna, Corsa con il Ballino, Corsa con l’Uovo e Gioco del Bruco. E che vinca il migliore.

Isabella Piaceri