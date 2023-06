"Tutti lo rammentano ancora"

"Ancora oggi ci sono persone che mi fermano per dirmi che hanno il numero di Milziade salvato sul cellulare. Non riescono a cancellarlo". Amalia Caprili trattiene a stento l’emozione. "Non passa giorno, andando al supermercato o in pineta a far more, senza che qualcuno mi fermi – racconta – e mi dica ‘lei è la moglie del Caprili’, per poi raccontarmi di quando Milziade l’aveva aiutato, o di quando si era speso in prima persona per lui". A dieci anni dalla scomparsa, l’affetto per il senatore è ancora tangibile in città. E nel libro dei ricordi è scritto a chiare lettere il perché. "La mattina usciva di casa per andare a trovare la mamma – rievoca la moglie Amalia –; mi diceva che sarebbe stato via dieci minuti. Tornava dopo diverse ore, con una serie di foglietti nel taschino della giacca, su cui aveva appuntato incontri, richieste e necessità delle persone con cui si era fermato a parlare. Quei foglietti li conservo ancora". L’eredità dell’amore che circondava Caprili è stata respirata anche nell’organizzazione degli eventi per il decennale della sua scomparsa: "Il nome di Milziade Caprile è un passepartout che a Viareggio apre tutte le porte. Non abbiamo trovato alcuna difficoltà. Anzi, la gente vuole esser presente a queste ricorrenze, per il bene che ancora oggi molti vogliono a Milziade".

