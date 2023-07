Tutti in coda per la Marina ma senza Luisa

Tommaso

Strambi

L e prove generali le abbiamo fatte sabato e domenica scorsi.

E, oggi, c’è da scommetterci, tutto si ripeterà identico. Anche se da lunedì a venerdì tutta questa coda non c’era. Svanita, evaporata nella settimana lavorativa della gente comune. Ma non in quella dei leoni da tastiera o dei politici a caccia di like. "Eh già", direbbe il Blasco. Solo che, poi, ogni volta che si va alle urne il partito più numeroso è quello dell’astensione. Così per tutta la settimana abbiamo ricevuto fiumi di parole per attaccare chi prova a fare (due parcheggi nuovi sulla Marina e a mettere ordine alla sosta degli scooter). E poi bordate contro la pista ciclabile. "Completamente inutile", il complimento migliore. Ma fate "daVero"? Chiediamo noi. Ma è possibile che non ci sia un’alternativa? Nel mare magnum della sinistra (da quella al cashmere a quella all’armocromia, passando per le polveri di stelle) non si fa che riempirsi la bocca di transizione ecologica. E di ’lentezza’ come alternativa alla frenesia della vita moderna. E, allora, facciamola questa benedetta transizione. Partendo proprio dalla ‘rivoluzione’ di andare al mare in bici sfruttando, così, la nuova ciclabile. Anche perché, a dirla tutta, in questo modo potremmo lasciare la possibilità di usare l’auto solo a chi non può fare diversamente (persone con difficoltà motorie o famiglie con bambini piccoli). O sono comportamenti troppo “reazionari“? Già sentiamo il borbottio dei cenacoli à la page tanto cari a certi mondi snob. Apriti cielo. "Non sia mai!!!", il grido inorridito che sentiamo levarsi. Volete mettere? Meglio restare tutti in fila. A sbuffare e, soprattutto, a inquinare con i motori accesi. Come se questo non alterasse l’equilibrio del sistema della pineta. Poi se un’ambulanza rimane prigioniera, con un paziente a bordo, che si fa? Si chiama ET? Interrogativi cui bisognerebbe provare a cercare delle risposte non ideologiche. Anch’esse a tutela dell’ambiente che ci circonda. Ma forse ha ragione la mora Luisa Ranieri: "Antò... fa caldo!". Meglio berci su. E non pensarci.