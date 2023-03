Tutti in classe alla scuola "Tobino" Cantiere concluso a tempo di record

VIAREGGIO

Scuola Tobino in festa per la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio: ieri pomeriggio, venerdì 24 marzo, genitori e insegnanti si sono ritrovati per festeggiare insieme all’Amministrazione comunale il risultato ottenuto.

Ospiti d’onore ovviamente i giovani studenti che da lunedì saranno di nuovo impegnati sui banchi di scuola. In questi mesi di lavori in corso, infatti, i bimbi erano stati accolti provvisoriamente alla primaria Malfatti e alla secondaria di primo grado Papi, ma adesso è tempo di rientrare in classe, e lunedì 27 marzo le lezioni riprenderanno nella sede ‘storica’ di via Lenci 25.

"Siamo davvero soddisfatti – commenta l’assessore con delega alla Scuola Sandra Mei -: è stato un lavoro di squadra unico, in un rapporto continuo fra l’Amministrazione, i tecnici, l’ufficio scuola e la dirigente. Il cantiere ha lavorato bene e velocemente ed è stato fatto quanto era in nostro potere per arrecare meno disturbo possibile alle famiglie, mettendo sempre la sicurezza dei ragazzi al primo posto".

Da tempo infatti la scuola aveva bisogno di lavori di sistemazione, per gravi lesioni strutturali che erano state tamponate con strutture di sostegno provvisorie, in attesa di reperire le risorse necessarie.

Nel 2022, dopo lo stanziamento dei fondi, il progetto e la gara per individuare la ditta esecutrice, sono partiti i lavori che sono andati avanti per oltre 6 mesi. Gli interventi principali hanno riguardato la copertura dell’atrio, realizzata con un’unica struttura in legno lamellare, e l’adeguamento sismico dell’intero stabile, per un investimento totale pari a 294mila euro.

Durante l’ultima settimana, smontati i ponteggi, sono state eseguite le pulizie generali, riorganizzati gli spazi per l’attività didattica, i laboratori e il servizio mensa con tutte le norme igieniche del caso. Una corsa contro il tempo che ha visto impegnato il Comune insieme a tutto il personale scolastico, le operatrici di da ICare, con le cuoche in prima fila, ma anche i genitori che si sono offerti di dare una mano.

"Adesso è il tempo dei festeggiamenti – conclude l’assessore Mei –: la Tobino ora può vantare spazi rinnovati, moderni e accoglienti. Qui i nostri ragazzi studiano, crescono e imparano a confrontarsi e ad essere parte di una comunità. È un dovere e insieme un privilegio per ogni Amministrazione poter garantire ai propri giovani cittadini un ambiente bello e all’altezza dei loro sogni".

Red.Via.