Tutti in acqua per solidarietà

Torna, dopo l’inaugurazione del 2022 in mancanza dell’evento viareggino, l’appuntamento con il tuffo di Capodanno a Torre del Lago. Dopo il successo avuto lo scorso anno, con la presenza di gruppi di amici e famiglie da diverse luoghi d’Italia, e le richieste, da parte degli abitanti, di Torre del Lago ma anche di Viareggio, gli organizzatori e l’Amministrazione hanno deciso di ripetere l’esperienza.

L’appuntamento è per lunedì 1 gennaio 2024 alle 11 al Bagno Stella Sud, per sfidare insieme le onde e il freddo del nuovo anno in arrrivo. L’iscrizione per partecipare sarà di dieci euro, e il ricavato degli incassi andrà devoluto alla Misericordia di Torre del Lago, per mantenere solido il legame con la solidarietà.