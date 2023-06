Tutti i concerti in un luogo cult Il programma

Appuntamento a Bussoladomani il 16, 17 e 18 e 23, 24 e 25 giugno. Sono i due weekend in cui si terrà il festival. Partenza ogni sera a partire dalle 18,30 con 4 concerti di artisti e band di livello internazionale della scena indie, classic rock e dance. Il 16 giugno la line-up prevede: Nas, Geolier, Noyz Narcos, Bassi Maestro Dj set. Il 17 giugno: Bon Iver, Kings Of Convenience, Japanese Breakfast, Guinevere. Il 18 giugno: Dardust, Electronic set, Left hemisphere, Nation of language, Elasi. Nel secondo weekend, il 23 giugno: Alt-j, Chet Faker, Domi & Jd Beck, Just Mustard. Il 24: Jamiroquai, Nu Genea Live Band, Studio Murena, Bruno Bellisimo. Il 25: Metro boomin, Bigmama, Ele A. Bussoladomani, un luogo non a casuale. Un tempo nel parco su viale Kennedy sorgeva il tendone omonimo che negli anni ’70 e ’80 ha rappresentato uno dei luoghi più importanti per la musica live in italia: sono passati da Frank Zappa a Miles Davis, da Ella Fitzgerald a Mina, da Lucio Dalla agli Spandau Ballet. Un unico palco, molte zone relax e un’ampia zona food.

A cinquanta metri dalla spiaggia. Era stato Sergio Bernardini, patron della Bussola, a volere il teatro tenda per concerti con più pubblico e per un target diverso rispetto al celebre locale sul lungomare. Da lì l’idea del teatro tenda, che ospitò anche numerose dirette televisive con la Rai.