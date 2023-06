Tutti al fianco dei familiari Un altro 29 giugno senza giustizia La città sfila in ricordo delle vittime

Ognuno di noi ricorda dov’era la sera del 29 giugno 2009. Con chi era, cosa stava facendo o sognando. Quando un boato ha infranto il silenzio e il cielo si è fatto rosso. Come l’inferno. Quando tutto, ogni pensiero, ogni azione, si è fermato. Quando le sirene si sono accese; e le fiamme, insieme alla paura, hanno riempito l’aria. E da quella notte, da 14 anni, Viareggio ha un solo ricordo del 29 giugno. Quella “camminata civile“, un passo davanti all’altro, verso via Ponchielli, luogo simbolo della strage ferroviaria, e una promessa: "Mai più".

Avanti. Con la consapevolezza che Viareggio non sarebbe più tornata indietro dal 29 giugno, e che l’unico modo per sopportarlo, per sopportare le sue conseguenze e il vuoto che ha lasciato, sarebbe stato rimanere uniti. Una comunità unita. E trasformare la distruzione lasciata da quel treno merci carico di Gpl, deragliato alle porte della stazione col suo carico di morte, nella costruzione del “Mondo che vorrei“. Che vorremmo. Più sicuro e più giusto. Allora Viareggio non sapeva come. Lo avrebbe scoperto, un passo alla volta, a fianco dei familiari delle 32 vittime di quella notte. E dei ferrovieri. Entrando nei meccanismi che regolano i controlli sui trasporti ferroviari, e in quelli complessi di una giustizia che, talvolta, come è accaduto per il processo per il disastro di Viareggio, viene raggiunta e superata dalla prescrizione.

E in questo 29 giugno, attraversato dal fischio dei treni e listato dalle bandiere a lutto, ci sono tutti i passi di questi 14 anni: verso la giustizia, la prevenzione e la memoria. Alla giustizia si rivolgeranno questa mattina i familiari, mentre nella chiesa del cimitero della Misericordia (alle 11) Monsignor Michelangelo Giannotti celebrerà una messa in ricordo delle vittime. Con un presidio di fronte al Tribunale di Firenze, Marco, Daniela, Silvano, Luciana..., chiederanno conto del ritardo con cui gli atti del processo di Appello Bis sono arrivati in Cassazione. Solo a maggio, 5 mesi dopo il termine per il deposito dei ricorsi scattato a metà dicembre scorso. "E solo per le nostre, forti, pressioni". "Questo – sottolineano i familiari della vittime – vuol dire che l’ex Ad delle Ferrovie, qualora venga confermata la condanna nel corso del processo di fronte alla Suprema Corte che si aprirà il 28 novembre, non sarà chiamato a scontare neppure un giorno di carcere avendo, da un mese, compiuto 70 anni".

E dell’iter processuale, che in 12 anni anni e con 4 gradi di giudizio, ha accertato le responsabilità dei vertici delle Ferrovie e della altre società coinvolte nel disastro, oltre che della decisione della prima Cassazione, di non riconoscere quello di Viareggio come un incidente sul lavoro, facendo così cadere l’aggravante e mandando in prescrizione anche il reato di omicidio colposo (oltre all’incendio e alle lesioni), si parlerà, alle 16, al Cinema Centrale. Al convegno, moderato dalla giornalista Donatella Francesconi, parteciperanno gli ex procuratori Beniamino Deidda, Giuseppe Amodeo e il sostituto procuratore Salvatore Giannino. Presente anche l’ingegner Paolo Toni, consulente della Procura di Lucca, a cui i familiari consegneranno una targa "Per ringraziarlo, e ringraziare idealmente tutto il gruppo di lavoro, di quanto fatto affinché emergesse la verità".

Dalla stazione, alle 20.30, partirà il corteo. Ad aprirlo saranno gli interventi dei ferrovieri, che parleranno delle attuali condizioni del trasporto ferroviario. E che ai familiari delle vittime hanno inviato un messaggio: "Vi abbiamo ammirato e voluto bene per la vostra generosità – hanno scritto – perché non vi siete “limitati“ a chiedere giustizia per i vostri cari. Ma avete esteso la vostra richiesta anche ad un ferrovia più sicura". Poi, un passo dopo l’altro, la città si muoverà fino in via Ponchielli. Dove i familiari di Viareggio e di altre stragi del Paese racconteranno ciò che hanno subito e ciò che non è stato fatto per evitarlo. Di prevenzione. Fino all’ora più buia. Quando alle 23.49 è finito tutto ed è cominciata un’altra storia. Fino ai 32 rintocchi di campana, che da 14 anni tengono viva la memoria delle 32 vittime del 29 giugno.

Paolo Di Grazia

Martina Del Chicca