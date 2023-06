Tutti a Faenza Donate 33mila mascherine

Oltre 33mila mascherine, di cui 23mila chirurgiche, più di 1.720 litri di tinta, e poi cibo per cani e gatti, tovaglie, bicchieri e zaini per la scuola, badili, guanti e tute, detergenti e disinfettanti e molto altro ancora. Un contributo da grandi numeri quello che l’associazione di protezione civile “Muttley’s Group“ ha dato per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. La raccolta dei prodotti da distribuire, non a caso denominata “La Versilia per la Romagna”, si è concretizzata domenica con la consegna al centro fieristico di Faenza, con tanto di inaugurazione del nuovo camion con il logo dell’associazione. "A tempo record – spiega la presidente Elisabetta Ercolini – amici, cittadini, ditte edenti pubblici e privati hanno permesso questo grande risultato. I volontari hanno imballato, caricato, trasportato e scaricato tutto il materiale raccolto dalla nostra associazione, come da accordi con il sindaco di Faenza. Ad accoglierli, insieme al personale di Emergency, incaricato della gestione, c’erano anche i responsabili amministrativi e tecnici del comune di Faenza, con il prossimo appuntamentro tra 15 giorni".

Ercolini racconta che non sono mancati momenti di commozione, con sinceri abbracci tra referenti e responsabili, come riportato da Alessio Perilli, coordinatore della raccolta per il Muttley’s. "Abbiamo voluto inaugurare così il nostro camion Mercedes Benz – conclude – senza fiocchi nE cerimonie. In questo suo primo viaggio è stato accompagnato dal Fiat Doblò e un pulmino. I mezzi sono partiti dalla Versilia alle 6.30 con arrivo alle 11 a Faenza. Per i ringraziamenti ci adopereremo più avanti, al momento vogliamo solo condividere la consegna con tutti coloro che hanno contribuito".