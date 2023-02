"Tutte le darsene in panne Colpa delle liti a sinistra"

In commissione regionale a parlare di Port Authority c’era anche il consigliere della Lega Massimiliano Baldini, che esprime "serie preoccupazioni per la contrapposizione istituzionale con il Comune di Viareggio che ritarda la soluzione dei problemi dell’area portuale".

"Dalle parole del segretario Rosselli – afferma Baldini – sono risultate confermate le criticità nei rapporti con il sindaco di Viareggio e le ricadute negative sui temi portuali per i quali le competenze impongono una sinergia fra Regione e Comune. Una sinergia che è un mero miraggio se si considera che è pendente un contenzioso mosso proprio dal Comune e che sulla stampa sono botte e risposte al vetriolo pressoché’ quotidiane. La carenza di dialogo sta ritardando la soluzione di molti problemi che devono trovare soluzione con il piano regolatore portuale. Le ormai consuete baruffe chiozzotte del Sindaco di Viareggio con ogni realtà istituzionale - cito a memoria il Presidente della Regione, il Segretario dell’Autorita’ Portuale, il Presidente del Parco, il Comandante del Porto di Viareggio fino al Sottosegretario Sgarbi, oltre ad una manciata di Sindaci locali - ci stanno seriamente danneggiando".

Baldini richiama le questioni irrisolte: "Penso all’asse di penetrazione che il Comune di Viareggio ha annunciato da anni con atti in Consiglio Comunale, con assemblee pubbliche, con i soliti rendering fantasiosi, ma che giace puntualmente irrisolto nelle chiacchiere di Sindaco ed Assessori. Penso anche allo sviluppo delle aree portuali che gli operatori chiedono a gran voce, anch’esse ferme dove le competenze spettano al Comune di Viareggio. Non è possibile pensare che l’Amministrazione viareggina possa fare da sola, non puo’ continuare a mantenere questa contrapposizione che si ripercuoterebbe gravemente sul nostro territorio perche’ verrebbero a mancare risorse decisive. Il braccio di ferro tutto politico, tutto a sinistra, tutto per le poltrone, fra Regione e Comune di Viareggio, sta ritardando pesantemente le soluzioni di cui le attivita’ hanno bisogno per competere con le sfide mondiali che il settore deve affrontare".

"Il rischio – ammonisce Baldini – delle fughe di importanti aziende che operano nel porto di Viareggio e’ legato al tema degli spazi, per un verso limitati dalla stessa conformazione delle nostre darsene, ma proprio per questo necessitante della migliore riorganizzazione attraverso un dialogo proficuo anche dove le aree sono di competenza comunale, magari ripensando proprio gli strumenti urbanistici. “Rosselli mi ha poi esplicitato la situazione relativa ai lavori di somma urgenza svolti per risolvere la problematica delle Porte Vinciane nel Burlamacca ed il rischio di salinizzazione del Lago Massaciuccoli dov’è in programma un ulteriore intervento, nonche’ un ampio report circa il tema spinoso del personale dell’ente che e’ oggettivamente troppo limitato per le notevoli competenze dell’Autorita’ Portuale. Tuttavia sono stato rassicurato che tutte le tematiche piu’ urgenti, saranno oggetto di confronto con gli operatori del porto e che a breve partiranno i Tavoli di lavoro dove gli addetti del settore potranno confrontarsi. Mi auguro davvero che il senso delle Istituzioni possa finalmente prevalere nell’interesse di Viareggio e della portualità".