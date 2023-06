Tutta la città unita dalla musica Il sogno dell’Arcobaleno è realtà

Ha sorriso dall’inizio alla fine. Dalla prima all’ultima nota. Ha suonato il tamburello, l’armonica, ha tenuto il tempo ondeggiando sul palco come una foglia nel vento del blues. È evidente che Irene Grandi “quando canta, sta da Dio“. Proprio come racconta in “Finalmente io“ scritta per lei da Vasco Rossi. E con lei anche Viareggio, accarezzata da una brezza gentile, giovedì sera ha vissuto una serata paradisiaca.

Sarà stato per la forza della musica d’autore, che la cantautrice ha celebrato anche attraverso i suoi miti (Da Etta James a Mina, da Battisti Willie Dixon, da Tracy Chapman a Pino Daniele); per quel tramonto discreto; per l’aria leggera dell’estate che nasce, per l’atmosfera creata dall’unione di tante persone, una platea da mille posti al completo e centinaia di persone raccolte in piazza Maria Luisa... Per la somma di tutto questo l’Arcobaleno d’Estate – organizzato dalla Regione Toscana con il QN-La Nazione attraverso eventi diffusi sul territorio – a Viareggio ha riempito il cielo. Toccando qui il suo acme.

La serata, a cui ha collaborato il Comune di Viareggio e sostenuta da partner importanti, è stata aperta dal cantuatore Daniele Barsanti e si è inaugurata con un lungo applauso che il vicesindaco di Viareggio, Valter Alberici, ha voluto dedicare al regista Francesco Nuti; "Simbolo della Toscana più bella, spontanea, appassionate e geniale". Per la Regione Toscana ha portato i saluti il presidente di Toscana Promozione Francesco Tapinassi.

Poi a parlare è stata la musica, che ha avvolto la città, creato immagini, suscitato ricordi, scosso emozioni. In fondo "La musica ha il potere di unire, abbattere barriere e costruire ponti. E questo – ha detto il caporedattore de “La Nazione“ Tommaso Strambi – era il nostro sogno. Riunire Viareggio in una notte di musica".

Martina Del Chicca